أسعار النفط تهبط متأثرة بمخاوف الطلب والخام الأميركي يبلغ أعلى مستوى في 2019

2019/02/20 | 06:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس تباينت أسعار النفط يوم الثلاثاء، في الوقت الذي قابلت فيه مخاوف بشأن الطلب العالمي على الخام وحالة الضبابية بشأن أحدث جولة من المحادثات التجارية الأميركية حالة تفاؤل بين المستثمرين بشأن تقلص الإمدادات.وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت خمسة سنتات ليبلغ في التسوية 66.45 دولار للبرميل، محوما دون أعلى مستوى في 2019 البالغ […]

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