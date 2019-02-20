2019/02/20 | 07:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: CZRtSLU19zE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نكات هايدي براءة الاطفال البزونه ليش وكعت 😂) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نكات هايدي براءة الاطفال البزونه ليش وكعت 😂) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).