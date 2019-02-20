الأهلي يفقد عسيري أمام الفتح

2019/02/20 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر تأكد غياب الثنائي عبد الفتاح عسيري ويوسف الحربي؛ لاعبي الأهلي السعودي، عن مواجهة الراقي أمام الفتح المقرر إقامتها اليوم الأربعاء.

المباراة من المقرر أن تقام على ملعب مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية، ضمن الجولة الـ21 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويأتي غياب الثنائي بعدما فضل الجهاز الطبي للراقي إراحتهما من مران أمس الثلاثاء، بسبب شعورهما ببعض الآلام.



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وخلال المران، وقف الأوروجوياني خورخي فوساتي؛ المدير الفني للفريق، على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين من خلال تركيزه على الجوانب التكتيكية والتدريبات التنافسية.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، بفارق 13 نقطة عن الصدارة، بينما يحل الفتح في المركز السابع بـ28 نقطة.

ملوك التمرير ✅ملوك الضغط ✅منافسون على دوري أبطال أوروبا ✅مانشستر سيتي مستعدون لمباراة شالكه يوم الأربعاء #InnovateYourGame 🧠⚽ pic.twitter.com/RXSbKivemZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٩ فبراير ٢٠١٩

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