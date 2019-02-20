البرلمان ينذر وزراء عبد المهدي بالإقالة ويسمي المتلكئين منهم

2019/02/20 | 07:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/20 09:57

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بغداد- العراق اليوم:بينت لجنة مراقبة العمل الحكومي النيابية أن عمل اغلب وزراء الحكومة الحالية غير مقنع لمجلس النواب ولم يتم تفعيل دورهم الوزاري بشكل جدي، فيما أكدت أن مجلس النواب سيعمل على استضافة عدد من الوزراء خلال الفصل التشريعي الثاني لمنحهم مهلة أخيرة قبل الذهاب نحو الاقالة.وقال عضو اللجنة محمد كريم إن “عمل اغلب الوزراء الحالين غير مقنع لمجلس النواب وللجان النيابية اذ إن بعض الوزراء لم يفعلوا دورهم بشكل جاد”، لافتا إلى إن “وزراء الصحة والكهرباء والزراعة والتجارة من بين الذين لم يفعلوا دورهم حتى الآن”.وأضاف أن “اغلب اللجان النيابية ستعمل على استضافة عدد من الوزراء داخلها لمناقشة أسباب التلكؤ في العمل الوزاري ومن ثم الذهاب نحو الاستضافة داخل قبة البرلمان لطرح جميع التساؤلات”، مبينا أنه “سيتم خلال الاستضافة منح الوزير المتلكئ مهلة أخيرة لتفعيل دوره الوزاري أوالذهاب نحو الإقالة والاستبدال”.وأكدت النائبة عن تحالف البناء ميثاق الحامدي ، في وقت سابق، أن العمل الحكومي ليس في المستوى المطلوب ولا توجد رسائل اطمئنان للقضاء على الفساد أو تطبيق البرنامج الحكومي الجديد، فيما بينت أن البرلمان سيستضيف رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمعرفة الانجازات التي تمت خلال مهلة الـ100 يوم.وكانت لجنة الطاقة النيابية قد أعلنت ،في وقت سابق، عزمها استضافة وزير الكهرباء لؤي الخطيب لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالخصخصة والتعاقد مع شركتي سيمنز الألمانية وإلكتريك الأمريكية، فيما بينت أن الاستضافة السابقة للخطيب أثبتت انه لا يمتلك رؤية وخطة لإدارة الوزارة

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