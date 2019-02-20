مجلس المثنى يعلن اكتشاف مخزون نفطي هائل بالمحافظة

2019/02/20 | 07:58

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بغداد- العراق اليوم:

أعلن مجلس محافظة المثنى عن اكتشاف مخزون نفطي في المحافظة يوازي المحافظات النفطية، مبينا ان العام ا...





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