هل ستصمد القواعد التركية أمام القوة العراقية؟.. خبير عسكري يجيب

2019/02/20 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيّن الخبير العسكري عبد الكريم خلف، ليل الثلاثاء، إن القواعد التركية لن تصمد أمام القوة العراقية خمس ساعات في حال حدث نزاع بين البلدين، مبيناً

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