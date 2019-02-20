مجلس الوزراء يشكل لجنة لرفع التسكين الوظيفي وزيادة مخصصات الخطورة لذوي المهن الصحية

2019/02/20 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، ليل الثلاثاء، إن مجلس الوزراء شكل لجنة لرفع التسكين الوظيفي وزيادة مخصصات الخطورة.

وذكر بيان للوزارة، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، أنه "إستجابة

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