رؤاي وتساؤلاتي عن الأخلاق

2019/02/20 | 08:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرحان عيدو المؤمنون بالأديان يرون أن الدين هو المصدر الوحيد والمصدر الحقيقي للأخلاق ، ويرون أن الأخلاق مرتبطة بالدين والعادات والتقاليد وحسبما يذكر في الادعية والأقوال والكتب الدينية والسماوية والعرف المكتوبة منذ ظهور الأنبياء.ويقولون أن الأخلاق هي احترام وسلام وكرامة ، وكذلك خير وتعاون وعدالة وحب وصدق ، ورحمة ونزاهة وسماحة واستقامة وضمير والرفق […]

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