الخطيب: ما هدر بالعراق من اموال على الكهرباء بعد 2003 يعادل قيمة انتاج السعودية وايران !

2019/02/20 | 08:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سياسة ,

2019/02/20 10:13

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بغداد- العراق اليوم:أكد وزير الكهرباء، لؤي الخطيب ، ان ما هُدر من اموال في العراق على الطاقة الكهربائية بسبب سوء الادارة والفساد كان يمكن لولاه ان يتمكن البلد من انتاج 70 الف ميكاواط وهو يعادل انتاج ايران والسعودية".



وذكر الخطيب ان "مشكلة الكهرباء في العراق تتلخص في الانتاج والتوزيع والنقل، وهناك تدخلات سياسية في عمل الوزارة والمحاصصة ولابد من منعها".



وأشار الى "أكثر من 4 ملايين مستهلك عشوائي للطاقة الكهربائية وهي مصنفة ضمن التجاوز على الشبكة" كاشفاً عن "خطط عاجلة وسريعة لتوفير الطاقة الكهربائية للصيف المقبل وهي تشمل كل محافظة".



ولفت الى ان "صيف 2019 ليس نهاية العالم وقبلنا التحدي ومتوجهون بكل ما متاح من صلاحيات وامكانيات مالية الى ان نجعل عام 2019 افضل من 2018 بنسبة 15% وهي ليس على مستوى الانتاج بل على قطاعات النقل والتوزيع أيضاً".



وأوضح الخطيب ان "أكثر من ترليون دينار تم استقطاعه من موازنة الوزارة في 2019 والموازنة تكفي لرواتب وقروض" كاشفا عن "فقدان 4500 ميكاواط من الطاقة الكهربائية بسبب داعش الارهابي وتخريبه لمحطات كهرباء"

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