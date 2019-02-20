2019/02/20 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري أن المخططات الامريكية في سورية والمنطقة منيت بالفشل.وأوضح جهانغيري في تصريح له أن جميع المخططات التي حاولت أميركا تنفيذها في المنطقة ولا سيما في سورية من خلال أدواتها وعملائها من اجراميين فشلت واستطاعت إيران ومحور المقاومة البقاء في الساحة والانتصار على هذه المخططات وتحويلها إلى ورقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران: مخططات امريكا “فشلت” في المنطقة alansaar.

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