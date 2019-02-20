الطقس.. الأمطار تعود غداً وتغير بدرجات الحرارة

2019/02/20 | 08:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى عودة فرص الأمطار في العراق غداً الخميس.

وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، اليوم الأربعاء، ان "الطقس مستقر في عموم المدن، والاجواء صافية يتخللها بعض السحب الركامية الحرارية، والرياح مستقرة أيضاً على الاتجاه الشمالي الغربي".وأضاف "أما يوم غد الخميس فالاجواء تكون صحواً في الفرات الاوسط والجنوب وغائمة جزئيا في الوسط والشمال وفرص هطول زخات خفيفة من الامطار واردة في مناطق متفرقة من مدن الشمال اضافة الى صلاح الدين وديالى وشمال الانبار".وتابع عطية كما "من المتوقع ان يبدأ إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة إعتباراً من يوم الخميس ويستمر خلال الاسبوع المقبل".

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