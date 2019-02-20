قيادي بارز بـ

2019/02/20 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر القيادي البارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فتحي حمّاد، ليل الثلاثاء من "انفجار"، قطاع غزة، جراء استمرار الحصار "الإسرائيلي".

وقال حماد، في كلمة له خلال

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