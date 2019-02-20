توجيه وزاري بالتهيؤ ليوم المشي الصحي

2019/02/20 | 08:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التربية المديرية العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، اليوم الأربعاء، بالإستعداد والتهيئة لإقامة مسابقة يوم المشي العالمي المصادف في 15 لشهر نيسان من

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