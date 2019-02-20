مجلس ذي قار يجتمع اليوم لبحث عدد من الملفات في مجالي الصحة والتعليم

2019/02/20 | 08:40

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شبكة اخبار الناصرية:

يعقد مجلس محافظة ذي قار اليوم الاربعاء لبحث ملفات داخلية في مجالي الصحة والتعليم المهني.





شبكة اخبار الناصرية:يعقد مجلس محافظة ذي قار اليوم الاربعاء لبحث ملفات داخلية في مجالي الصحة والتعليم المهني.وقال رئيس لجنة الثقافة والاعلام في المجلس حسن الوائلي لشبكة اخبار الناصرية ، ان المجلس سيستضيف اليوم مدير عام صحة ذي قار الدكتور عبد الحسين الجابري ومدير مركز الناصرية للقلب الدكتور حسين الكنزاوي ، لمناقشة الواقع المتردي الذي يعانيه مركز القلب وسبل النهوض به .واضاف ان المجلس سيستضيف كذلك مدير قسم التعليم المهني في المحافظة نافع سلمان مع مجموعة من المشرفين التربويين ومدراء المدارس لبحث واقع التعليم المهني .

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