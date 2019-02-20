الكندي: اميركا تسعى لاعادة الطائفية وحماية قواعدها من قبل بعض “الخونة”

2019/02/20 | 08:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رأى رئيس مركز الهدف للدراسات هاشم الكندي، الاربعاء، أن أميركا تحاول عدم الظهور الى الواجهة وتكوين قوات او حشد من قبل بعض الخونة في العراق لحماية قواعدها في الانبار ومواجهة القوات الامنية والحشد الشعبي، لافتاً الى ان اميركا تسعى من خلال مخططها الجديد الى العودة بالطائفية التي غادرت العراق منذ زمن.وقال الكندي في […]

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