روسيا تكشف عن أسلحة خارقة أصبحت في الخدمة

2019/02/20 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..تلا الرئيس فلاديمير بوتين رسالته السنوية على الجمعية الفدرالية الروسية حدد فيها أوليات العمل، وتحدث عن قضايا هامة بينها تسليح الجيش الروسي بأسلحة فتاكة جديدة.وخلال كلمته أزاح بوتين الستار عن أسلحة جديدة خارقة تم تصميمها واختبارها ودخل بعضها الخدمة حاليا، كما سيتم إدخال صنوف أخرى منها قريبا.وبين هذه الأسلحة […]

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