دعوات برلمانية لإعادة منسوبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم

2019/02/20 | 09:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

طالبت النائب عالية نصيف، اليوم الاربعاء، رئيس الوزراء بإعادة منتسبي القوات الأمنية المفسوخة عقودهم وعدم ارتهانهم بالوفرة المالية، مؤكدة أن ذهاب الأموال لعوائلهم التي أغلبها فقيرة وليس لديها مورد رزق أفضل من ذهابها الى جيوب "الفاسدين" .وقالت عالية في بيان ورد لشبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه :" ان المادة ٤٧ خامساً من الموازنة تتضمن قيام وزارة المالية بتوفير التخصيصات اللازمة لاستحداث درجات وظيفية للمنتسبين المفسوخة عقودهم منذ ٢٠٠٨ ولغاية اليوم بسبب الأحداث الأمنية، وإذا افترضنا أن مجموع رواتبهم يبلغ ترليون واحد فقط للسنة الواحدة وعددهم ٩٥ الف منتسب، فهذا يعني أننا بترليون واحد سنوفر المعيشة لـ ٣٠٠ الف مواطن عراقي، بدلاً من ذهاب الاموال الى جيوب الفاسدين ".وشددت على :" أهمية تنفيذ هذا البند من الموازنة وحسم قضية المفسوخة عقودهم خلال هذه السنة تحديداً، وعدم ارتهان قضيتهم بالوفرة المالية، سيما وأن أسعار النفط ارتفعت مؤخرا وهناك زيادة بواقع أربعة دولارات على سعر البرميل الواحد ".

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