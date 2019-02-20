حقوق الانسان: داعش تمارس الحرب النفسية وعلى الحكومة دعم الاعلام المضاد

2019/02/20 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، ان عصابات داعش الارهابية مستمرة بممارسة الحرب النفسية.

وقال الغراوي في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "العصابات الارهابية {داعش}، لازالت تشكل التهديد الأكبر على السلم الأهلي وضمان عودة الحياة الى طبيعتها في اطراف المدن والمناطق الصحراوية من خلال اعتمادها على الحرب النفسية و بث الرعب والخوف وايهام ابناء تلك المناطق بامكانيته على تنفيذ عملياته في اي وقت يريد".وأضاف الغراوي، ان "الإشاعة المضللة والحرب النفسية مازالت إحدى الاسلحة التي تعتمد عليها عصابات داعش من اجل تنفيذ جرائمها في العراق".وشدد "على الحكومة العراقية دعم الجانب الاعلامي المضاد لمواجهة الحملات الدعائية المغرضة ، وتعزيز الخطاب المعتدل وردع العنف وتعزز مفهوم التعايش السلمي والمصالحة المجتمعية".انتهى

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