2019/02/20 | 09:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد مصدر طبي تركي أن الاجرامي أبو محمد الجولاني نقل إلى مستشفى بولاية هاتاي إثر إصابته بتفجير في إدلب يوم أمس.وافادت وكالة “سبوتنيك”في تقرير لها ان “الشخص الذي تم نقله إلى المستشفى كان مصابا بشظايا في رأسه أدت إلى إصابته بارتجاج في الدماغ وقد خضع لعملية جراحية في رأسه”، متابعة أن “الشخص المصاب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سبوتنيك: إصابة الجولاني ونقله إلى مشفى في مدينة تركية alansaar.

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