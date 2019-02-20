التعادل يخيم على مواجهة ليفربول وبايرن ميونيخ في أبطال أوروبا

2019/02/20 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلسقط فريق ليفربول الإنكليزي، مساء الثلاثاء، في فخ التعادل السلبي مع ضيفه بايرن ميونيخ الألماني في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.وللتأهل إلى ربع النهائي من البطولة القارية، يكفي بايرن ميونيخ الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب "أليانز أرينا".بينما سيكون أمام ليفربول للعبور إلى ربع النهائي، التعادل الإيجابي بأي نتيجة أو الفوز بأي نتيجة في لقاء الإياب الذي سيقام بألمانيا.وحاول ليفربول الخروج متقدماً من شوط المباراة الأول بهدف على الأقل حيث أضاع لاعبوه أكثر من فرصة للتسجيل عن طريق السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح لينتهي بالتعادل السلبي.واستمر مسلسل إهدار الهجمات خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المواجهة بالتعادل.

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