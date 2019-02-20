واشنطن تطلق حملة لدعم المثلية في العالم وتكلّف سفيرا مثليا بإدارتها

2019/02/20 | 09:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أطلقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة عالمية لوضع حد لتجريم المثلية الجنسية في عشرات البلدان التي لا تزال تنبذ المثلية والمثليين.وكشفت شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية، أن الحملة ستطلقها الإدارة الأمريكية بقيادة السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد جرينيل المعروف بمثليته الجنسية.وقال مسؤول شارك في تنظيم الحملة: “المقلق […]

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