2019/02/20 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مركز شرطة الفتاحية التابع إلى مديرية شرطة ذي قار، اليوم الأربعاء، القبض على متهم في قضاء الشطرة شمال مدينة الناصرية، متهم بارتكاب جريمة الدگة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهم بارتكاب الدگة العشائرية شمال ذي قار) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهم بارتكاب الدگة العشائرية شمال ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).