إعتقال سائق سيارة قام بدهس مواطنا ولاذ بالفرار شمالي بغداد

2019/02/20 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في بغداد، ليل الثلاثاء، بأن دوريات النجدة اعتقلت سائق سيارة قام بدهس مواطن ولاذ بالفرار شمالي العاصمة.

وقال المصدر في تصريح صحفي تابعته

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