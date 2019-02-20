الأمطار تعود غداً وتغير بدرجات الحرارة

2019/02/20 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير التوقعات الجوية، الى عودة فرص الأمطار في العراق غداً الخميس.وقال المتنبئ الجوي، صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، اليوم الأربعاء، ان “الطقس مستقر في عموم المدن، والاجواء صافية يتخللها بعض السحب الركامية الحرارية، والرياح مستقرة أيضاً على الاتجاه الشمالي الغربي”.وأضاف “أما يوم غد الخميس فالاجواء تكون صحواً في الفرات الاوسط […]

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