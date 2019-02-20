فضيحة إصابة جنود بريطانيين بمهمة سرية في اليمن

2019/02/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية اليوم الأربعاء، عن إصابة جنديين بريطانيين ينتميان إلى كتائب SAS وهي التي تصنف ضمن القوات الخاصة الأخطر في العالم، تم

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