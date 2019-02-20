المثنى تشكل لجنة لصرف موازنة مديرية التربية وتحدد أولويات العام الجاري

2019/02/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية تربية المثنى، اليوم الأربعاء، تشكيل لجنة خاصة لتنفيذ تعليمات الموازنة الخاصة بها لهذا العام، فيما أشارت إلى أن القسم الأكبر بتلك الموازنة خصص

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