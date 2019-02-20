2019/02/20 | 09:39

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القبض على عصابة للسطو المسلح في النجف

العراقامن

القبض على عصابة للسطو المسلح في النجف

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 9:37

صورة إرشيفية

أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاربعاء، عن القاء القبض على عصابة للسطو المسلح في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان انه "تم القاء القبض على عصابة للسطو المسلح ارتكبت جريمة السرقة في احد الأحياء ليلا".وبينت أن "المسروقات التي ضبطت بحوزتهم كانت مبالغ مالية عراقية وعملة اجنبية".وأضافت المديرية ان "العصابة اعترفوا خلال التحقيق بارتكابهم الجريمة وتم احالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".انتهى...س ح

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