2019/02/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغير في درجات الحرارة واحتمالية سقوط امطار في هذه المناطق

العراق

تغير في درجات الحرارة واحتمالية سقوط امطار في هذه المناطق

الأربعاء 20 فبراير 2019 - 9:35

صورة إرشيفية

كشف المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الاربعاء، عن توقعاته للطقس ليومين، فيما بيّن ان درجات الحرارة ستبدأ بالإرتفاع.

وقال عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك، اليوم الأربعاء، ان "الطقس مستقر في عموم المدن، والاجواء صافية يتخللها بعض السحب الركامية الحرارية، والرياح مستقرة أيضاً على الاتجاه الشمالي الغربي".

وأضاف "أما يوم غد الخميس فالاجواء تكون صحواً في الفرات الاوسط والجنوب وغائمة جزئيا في الوسط والشمال وفرص هطول زخات خفيفة من الامطار واردة في مناطق متفرقة من مدن الشمال اضافة الى صلاح الدين وديالى وشمال الانبار".

وتابع عطية كما "من المتوقع ان يبدأ إرتفاع تدريجي بدرجات الحرارة إعتباراً من يوم الخميس ويستمر خلال الاسبوع المقبل".

© Copyright 2016 Alghadeer.tv All rights reserved.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير في درجات الحرارة واحتمالية سقوط امطار في هذه المناطق) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير في درجات الحرارة واحتمالية سقوط امطار في هذه المناطق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).