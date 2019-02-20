مقتل صبي في 15 من العمر بسبب شجار مع صبي اخر بنفس العمر بمحافظة ذي قار جنوبي العراق

2019/02/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى مركز شرطة الفضلية بلاغا عن وجود جثة داخل المركز الصحي في ناحية الفضلية التابعة لقضاء سوق الشيوخ جنوب مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

وقالت مديرية شرطة المحافظة في بيان ان ضباط التحقيق وبرفقته خبراء الأدلة الجنائية انتقلوا الى المستشفى، حيث وجدت جثة المجنى عليه (م.



س.



أ) 15 عاما وقد فارق الحياة"، مبينة انه "ومن خلال الكشف الظاهري على الجثة اتضح تعرضها للضرب".

وتابع البيان من خلال التحقيق وجمع المعلومات ومراجعات كاميرات المنطقة، اتضح ان سبب الوفاة تعرض المجني عليه للضرب بحجر من قبل صبي بذات العمر، على خلفية شجار بينهما"، موضحا ان "ذوي المتهم بادروا بتسليم الصبي المسبب لمركز الشرطة لإكمال الإجراءات القانونية".

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