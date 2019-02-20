جماهير بايرن وليفربول تحتج على أسعار التذاكر

2019/02/20 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم يوم الاثنين تغريم ليدز يونايتد، المنتمي لدوري الدرجة الثانية، 200 ألف جنيه إسترليني (حوالي 258 ألف دولار) وتوبيخه بسبب “واقعة التجسس” الشهر الماضي.

واعترف مارسيلو بيلسا مدرب ليدز يونايتد الشهر الماضي بأن مجموعة من مساعديه في الطاقم التدريبي شاهدوا كافة تدريبات المنافسين هذا الموسم بعد أن طُرد أحدهم خلال متابعة مران ديربي كاونتي قبل يوم واحد من مواجهة الفريقين.

وعقب خسارة ديربي كاونتي 2-صفر فتحت رابطة الدوري الإنجليزي تحقيقا رسميا بشأن الواقعة التي وصفها فرانك لامبارد مدرب الفريق المهزوم بأنها “غير أخلاقية”.

وقالت رابطة الدوري الإنجليزي في بيان “تم تغريم النادي 200 ألف جنيه إسترليني واستلم توبيخا رسميا وتحذيرا بسبب أثر عدم التزام النادي بالمعايير المنتظرة من رابطة الدوري الممتاز وتمت مطالبته بعدم تكرار ذلك.

“إضافة إلى ذلك وافق ليدز يونايتد على لائحة جديدة في رابطة الدوري الممتاز تنص على أنه سيتم منع الأندية من متابعة تدريبات المنافسين قبل 72 ساعة من المواجهة إلا لو تلقت دعوة للحضور”.

وكان ليدز، الذي فاز في أوج تألقه بلقب دوري الأضواء في إنجلترا ثلاث مرات كما توج بلقبي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة، قد قدم اعتذارا لديربي وذكّر بيلسا بضرورة الالتزام بمبادئ النادي فيما يتعلق “بالنزاهة والأمانة”.

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