2019/02/20 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاربعاء، هطول الامطار في العديد من المناطق ابتداءً من يوم غد الخميس، فيما أشار إلى ارتفاع درجات الحرارة في عموم البلاد اعتباراً من الغد.يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: تساقط الامطار ابتداءً من الغد في هذه المحافظات) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: تساقط الامطار ابتداءً من الغد في هذه المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).