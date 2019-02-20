العدل: غرامة مالية بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري

2019/02/20 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدرت محكمة جنح الديوانية، الاربعاء، حكماً بغرامة مالية مقدارها مليون دينار بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري.وقال المفتش العام لوزارة العدل السيد كريم الغزّي، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم (20 شباط 2019)، إن “معاون الشعبة الأولى لمديرية التسجيل العقاري في الديوانية المدان (ج.م.ج) خالف المادة (108) الفقرة (4) من […]

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