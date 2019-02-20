بالصور.. الكوادر الصحية في مستشفى الصدر التعليمي وسط البصرة تبدأ اضراباً عن العمل

2019/02/20 | 09:43

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بغداد اليوم - البصرة

بدأت الكوادر الصحية والتمريضية في مستشفى الصدر التعليمي وسط محافظة البصرة ، الاربعاء 20 شبا...





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