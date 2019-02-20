اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع التنمية العراقية

2019/02/20 | 09:44

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

وقع وزير التخطيط، نوري صباح الدليمي، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق رامون بليكوا، اتفاقية لتمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بمبلغ 41,5 مليون يورو، سيتم تنفيذها من قبل برامج الأمم المتحدة في العراق، بالتعاون مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية، والحكومات المحلية.

وقال الدليمي، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير بليكوا ومحافظ البصرة اسعد العيداني، إن "الهدف من هذه اللقاءات هو إيجاد الحلول العملية السريعة، وبيان مواطن الاستثمار الأمثل للجهود الدولية الداعمة لعمل الحكومات المحلية، والجهات المعنية في الحكومة المركزية".

ولفت إلى أن "الوزارة ستعمل مع المجتمع الدولي والمعنيين في الوزارات الخدمية على إطلاق العديد من المشاريع الحيوية في محافظات العراق"، مشيراً بذلك إلى "الجهود التي ستمضي الوزارة في تنفيذها بالتعاون مع حكومة البصرة المحلية، لإعادة تأهيل مشاريع المحافظة، واستئناف المتوقف منها، لاسيما المشاريع ذات نسب الإنجاز المتقدمة".

وأوضح الدليمي خلال اللقاء الذي حضره مدير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة “UNDP” في العراق جيراردو نوتو، أن "هذه الاتفاقية ستعزز من خطط الوزارة التنموية في المناطق المحررة، والمناطق الحضرية في محافظتي البصرة ونينوى، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، وذلك ضمن ثلاثة أقسام، الأول منها سينفذ من خلال منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، اذ ستقوم المنظمة بإعادة اعمار البنايات ذات الأهمية التاريخية والثقافية، والتنشيط الاقتصادي للمدن القديمة في نينوى والبصرة، وإعادة الحياة لهذه المدن، وتوفير فرص العمل لأبنائها، أما القسم الثاني فستنفذه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لإعادة إحياء النشاطات الاقتصادية في قرى نينوى، ودعم العودة الطوعية للنازحين، وتوفير فرص العمل، وتحسين الخدمات، في حين سيتم تنفيذ القسم الثالث بتعاون محلي ودولي، لتوفير الدعم الفني والمالي للمشاريع الشبابية، وتوفير البيئة المناسبة لإطلاق مشاريعهم الريادية".

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