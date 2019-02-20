السعودية تعلن قرارات مهمة مع العراق وتصف العلاقات بأفضل حالاتها

2019/02/20 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتزم السعودية افتتاح أكبر ساحة للتبادل التجاري على حدودها الشمالية مع العراق خلال الأشهر الأربعة المقبلة.ويتزامن ذلك مع الافتتاح الرسمي لمنفذ {عرعر} من الجانب العراقي الذي تعهدت الرياض بإنشائه بجميع تجهيزاته.وأوضح السفير السعودي في العراق، عبد العزيز الشمري، في تصريح صحفي، أن “مجلس التنسيق السعودي – العراقي سيعقد في العاصمة بغداد في مارس […]

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