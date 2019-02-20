دراسة: ٢٠ سيجارة يوميا تضعف تمييز المدخنين للألوان

2019/02/20 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..حذرت دراسة أمريكية من أن تدخين ٢٠ سيجارة يوميا أو أكثر يمكن أن يدمر الرؤية والقدرة على رؤية الألوان.وذكرت الدراسة، أن “المدخنين يواجهون صعوبة أكبر في رؤية التباين والتظليل بالمقارنة مع غير المدخنين، بالإضافة إلى انخفاض القدرة على تمييز الألوان، وتضيف النتائج إلى الأبحاث التي تحذر من خطر إصابة المدخنين بالضمور البقعي المرتبط […]

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