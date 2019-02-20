2019/02/20 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

باشرت الشركة المنفذة لمشروع بناية البنك المركزي العراقي الفعلية بأعمال التحضيرات لإنشاء الجزء الاول لقاعدة هيكل المبنى الجديد في بغداد من تصميم المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زها حديد.

وتتألف القاعدة المكونة من الفولاذ والاسمنت عالي الجودة اللازمة لانجاز اعلى برج تحت الإنشاء في العراق يتألف من 37 طابقاً وبإرتفاع 170 متراً.



وتتضمن البناية المطلة على نهر دجلة بمنطقة الجادرية، خزائن للعملة والذهب، ومكاتب، وقاعات للمؤتمرات وأخرى للإجتماعات، ومتحف ومساحة مخصصة للاحتفالات ومواقف سيارات ومساحات خضراء، ونصب تذكاري للمعمارية حديد تكريماً لها.

وينفذ المشروع من قبل شركة عالمية، نفذت أبراج اللهب ومركز حيدر علييف في العاصمة الاذربيجانية باكو.



وتبلغ قيمة العقد المبرم مع الشركة 800 مليون دولار، أما كلفة التصميم فبلغت 70 مليون دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المباشرة بمشروع البناية الجديدة للبنك المركزي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المباشرة بمشروع البناية الجديدة للبنك المركزي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).