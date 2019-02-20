وزارة العدل: غرامة مالية بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري

2019/02/20 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنح الديوانية حكماً بغرامة مالية مقدارها مليون دينار بحق موظف خالف قانون التسجيل العقاري.

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