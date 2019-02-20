اليوم.. انطلاق البطولة العربية الثانية لرواد التنس في بغداد

2019/02/20 | 10:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق في بغداد اليوم الاربعاء منافسات البطولة العربية الثانية لرواد التنس، بدعم من الاتحاد العراقي للعبة .

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