موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا الليلة

2019/02/20 | 10:03

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يحل فريق يوفنتوس، مساء اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره فريق أتلتيكو

مدريد في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم

2018/2019. ويلتقي الفريقان في ملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب دور الـ16.موعد مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد:تنطلق تلك المباراة المرتقبة في تمام الساعة الـ10 مساءً بتوقيت

القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.القناة الناقلة والمُعلق:تُذاع مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد عبر قناة bein sports hd1، وذلك

بصوت المعلق "علي محمد علي" وكذلك "محمد بركات".قائمة يوفنتوس لمواجهة أتلتيكو مدريد:أعلن المدرب "ماسيمليانو أليجري" قائمة اليوفي المستدعاة لمواجهة

أتلتيكو مدريد في مباراة الليلة، ولمطالعة التفاصيل من هنا.التشكيل المتوقع ليوفنتوس:حراسة المرمى: تشيزيني.خط الدفاع: بونوتشي، كيليني، ساندرو، كانسيلو.خط الوسط: بيانيتش، تشان، بينتانكور.خط الهجوم: ديبالا، رونالدو، ماندزوكيتش.قائمة أتلتيكو مدريد لمواجهة يوفنتوس:أعلن المدرب "دييجو سيميوني" القائمة المستدعاة لمواجهة اليوفي في

مباراة الليلة، ولمطالعة التفاصيل من هنا.التشكيل المتوقع لأتلتيكو مدريد:حراسة المرمى: أوبلاك.خط الدفاع: أرياس، جودين، خيمينيز، لويس.خط الوسط: كوكي، رودريجو، بارتي، ساؤول.خط الهجوم: جريزمان، موراتا.ويمكن مطالعة مباريات اليوم، الأربعاء 20 فبراير 2019، من هنا.

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