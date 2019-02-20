المرور تعلن اعداد نظام الكتروني لتحويل ملكية السيارات

2019/02/20 | 10:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مديرية المرور العامة، الأربعاء، عن انجاز ترقيم اكثر من مليوني مركبة في بغداد والمحافظات ضمن المشروع الوطني الذي اعدته لتحويل نظام العمل بدوائرها الى الالكتروني.وقال مدير العلاقات والاعلام بالمديرية العميد مؤيد خليل سلمان في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “المديرية تسعى من خلال تنفيذ المشروع الى توحيد نظام […]

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