استقرار أسعار الذهب عند أعلى مستوى في 10 أشهر

2019/02/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء عند أعلى مستوى في 10 أشهر، وذلك في ترقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماعه الأخير.





وبحلول الساعة 6:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل عند مستوى 1345.30 دولار للأوقية.





وفيما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% مسجلاً 1342.44 دولار للأوقية.





وكان المعدن الأصفر سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند تسوية جلسة أمس رابحاً 22 دولاراً.





وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 96.559.





ومن المقرر أن يفصح بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من اليوم عن محضر اجتماع الأخير والذي قرر خلاله الإبقاء على معدل الفائدة دون تغيير.





كما يترقب المستثمرون ما ستسفر عنه اجتماعات الولايات المتحدة والصين التجارية في الأسبوع الجاري في واشنطن، وما إذا كان الجانبان سيتوصلان إلى حل ينهي نزاعهما التجاري أم لا.





وكشفت تقارير صحفية أمس، أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على تعهد من الصين بعدم خفض قيمة اليوان كجزء من صفقة تهدف إلى إنهاء الحرب التجارية بينهما.





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