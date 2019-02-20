2019/02/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: انخفض سعر خام "برنت" خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع مخاوف ارتفاع الإنتاج الأمريكي من الخام، وترقب المستثمرين لنتائج المحادثات التجارية الراهنة بين واشنطن وبكين.





وكانت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أعلنت أمس، أنها تتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الصخري من السبع حقول الرئيسية بمقدار 84 ألف برميل يومياً إلى 8.398 مليون برميل يومياً في الشهر المقبل.





وبحلول الساعة 6:05 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.2% إلى 66.35 دولار للبرميل.





وفيما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنحو 0.1% مسجلاً 56.15 دولار للبرميل.





وعلى الجانب الأخر فأن جهود منظمة أوبك لخفض الإنتاج، والعقوبات المطبقة من جانب الولايات المتحدة على شركة الطاقة الوطنية في فنزويلا تساهم في توازن السوق من حيث خفض المعروض.





وفي سياق منفصل فإن الأنظار تتجه نحو النقاش التجاري الراهن في واشنطن بين الولايات المتحدة والصين، وما إذا كان الجانبين سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق تجاري ينهي النزاع بينهما والمستمر منذ نحو عام.





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