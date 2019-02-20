2019/02/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اعتقلت القوات الصهيونية, الأربعاء, شاباً فلسطينياً شمال الضفة الغربية المحتلة.وذكرت مصادر محلية, إن “قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت, اليوم, شابًا فلسطينياً من بلدة سالم شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة, بعد مداهمة منزله وتفتيشه وتخريب محتوياته”.وأضافت أن “الصهاينة نقلوا المعتقل إلى جهة مجهولة, دون الإبلاغ عن مكان احتجازه”.انتهى/ 62 س

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القوات الصهيونية تعتقل شاباً فلسطينياً شمال الضفة الغربية alansaar.

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