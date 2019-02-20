2019/02/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلنت قبائل الحيمة الخارجية بمحافظة صنعاء في وقفة قبلية مسلحة، البراءة من الخونة والمنافقين، موجهين لقطيع التطبيعَ صفعة شعبية مدوية.وأدانت القبائل خلال الوقفة, “ما قام به المرتزقة ووزير خارجيتهم المدعو خالد اليماني من تطبيع وتحالف مع كيان العدو الصهيوني”، مؤكدين أن “ذلك الخائن لا يمثل اليمن وشعب اليمن الأحرار وإنما يمثل نفسه ويمثل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبائل يمنية توّجه لقطيع “التطبيع” صفعة شعبية مدوية alansaar.

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