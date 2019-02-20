نائب رئيس الوزراء البلجيكي لـ “النور”: مستعدون للاستثمار في اعمار المناطق المحررة عندما يستقر الوضع ويقضى على الفساد

2019/02/20 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلن نائب رئيس الوزراء البلجيكي ومفوض الاتحاد الأوربي للمساعدات الانسانيةِ وإدارة الأزمات الكساندر دي كرو، أن بلاده مستعدة للاستثمار في اعمار المناطق المحررة في الرعاق عندما يستقر الوضع ويقضى على الفساد، مضيفا أنها خصصت اكثر من 7 مليون يورو لمساعدة المناطق المحررة من تنظيم داعش.

وقال دي كرو في مؤتمر صحفي خلال زيارته لمدينة الموصل امس “نحن هنا الان للبدء بمرحلة جديدة، لقد كانت الاوقات صعبة في السنوات السابقة وفي الحقيقية إفتتاح المدراس يشير الى عودة الحياة من جديد في الموصل”.

واضاف “بلجيكا التزمت هذا العام بتخصيص 7 مليون يورو ضمن المساعدات الانسانية التي قدمناها، حيث كنا قد قدمنا نحو 40 مليون يورو بالتعاون مع الاتحاد الاوربي”.

وتابع “نحن نعلم ان مرحلة داعش قد انتهت لذلك علينا المساعدة في اعادة بناء الحياة هنا، بلجيكا ستكون شريكة مع العراق لاعادة الحياة للمناطق المحررة وهي مستعدة للاستثمار في الوقت المناسب بالتعاون مع القطاع الخاص في قطاع الرعاية الصحية وبناء المدارس”.

واضاف “المجتمع الدولي الزم نفسه بالاستثمار في اعادة اعمار المناطق المحررة في العراق نحن مستعدون لذلك عندما يستقر الوضع ويصبح للقانون دور ويقضى على الفساد”.

من جانبه قال مفوض الاتحاد الاوربي كريستوس ستيليانيدس خلال المؤتمر ان “زيارتنا اليوم جاءت لإظهار موقف الاتحاد الاوربي مع شعب العراق نريد شكرا لهذه الجهود لحل المشاكل التي يعاني منها الاطفال هنا ونحن ندعم هكذا مشاريع بالتعاون مع اليونسيف حيث قمنا بدعم واعادة افتتاح 132 مدرسة في الموصل ومستمرون في هذا الطريق بزيادة دعمنا ونتمنى ان نعطي هؤلاء الاطفال امالا واعدة في هذه المدينة التاريخية”.

وتجول المسؤولان في الاتحاد الاوربي برفقة الوفد المرافق لهم والذي ضم ممثلين عن وكالات الامم المتحدة في العراق ومحافظ نينوى نوفل العاكوب في مدرسة ابتدائية في الموصل كذلك مستشفى الجمهوري ومستشفى الولادة في المقر البديل في الجانب الايمن وكذلك مشروع لتحلية ماء الاسالة في منطقة الزهور وكذلك التجوال في المدينة القديمة للاطلاع على الاوضاع في مدينة الموصل.

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