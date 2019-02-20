الإعلان عن قرب افتتاح أكبر مستشفى متخصص لعلاج السرطان في العراق

2019/02/20 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنت هيئة استثمار بغداد، الأربعاء، عن قرب افتتاح المرحلة الاولى من مشروع مستشفى متخصص بالامراض السرطانية في العاصمة، مبينة أن المشروع الذي يعد اكبر مستشفى تخصصي للعلاج والكشف المبكر عن الامراض السرطانية في البلاد وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في تصريح في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن “مشروع مستشفى (الاندلس) […]

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