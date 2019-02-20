الكوادر الطبية تبدأ بإضراب في ثلاث محافظات

2019/02/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت الكوادر الطبية، في مستشفيات كل من محافظة بابل، وواسط، وميسان، اليوم الأربعاء إضرابا عن الدوام، للمطالبة بإصلاحات.

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