تظاهرة أمام بوابة البرجسية النفطية غرب البصرة للمطالبة بالتعيين

2019/02/20 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم المئات من أهالي قضاء الزبير غربي البصرة، اليوم الأربعاء، تظاهرة أمام بوابة البرجسية النفطية للمطالبة بالتعيين في شركات النفط، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقال

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