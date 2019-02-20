حقوق الانسان: داعش تمارس الحرب النفسية وعلى الحكومة دعم الاعلام المضاد

2019/02/20 | 10:10

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بغداد:سومر نيوز

أكد عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، ان عصابات داعش الارهابية مستمرة بممارس...

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